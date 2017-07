Langdurig werklozen die iets bijverdienen door bijvoorbeeld op kinderen te passen tijdens de speeltijd op school, moeten dat vanaf volgend jaar doen als opstap naar een echte job of opleiding.

In Vlaanderen zoeken 64.522 mensen al twee jaar of langer zonder succes naar een job. Zo’n 5.500 van hen zitten in een PWA-statuut, waarbij ze tegen 4,10 ­euro netto per uur bijklussen bovenop ...