Turnhout - Een van de drie uurwerken op de Sint-Pieterskerk geeft een verkeerd uur aan. Een gespecialiseerde firma moet het euvel oplossen.

Wie op tijd thuis moet zijn na het winkelen in de Gasthuisstraat of na een terrasje op de Grote Markt, kijkt best aandachtig naar de toren van de Sint-Pieterskerk. De uurwerken aan de kant van de bushaltes ...