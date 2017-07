‘Vlaanderen Feest!’ op Grote Markt: “Ingeborg komt zingen, ik zorg voor de toe-ri-toedoedie-doewow”

Antwerpen - Politieke speeches en straffe verklaringen, dat is de Vlaamse feestdag. Maar vanavond is er, naar goede gewoonte, ook weer de jaarlijkse Vlaanderen Feest!-show, die wordt uitgezonden vanop de Antwerpse Grote Markt. Met optredens van onder meer K3, Christoff en Ingeborg. “En ik ga zelf ook heel even meezingen”, zegt gastheer Peter Van de Veire.

