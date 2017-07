Ook Elise Mertens sneuvelt in derde ronde dubbelspel op Wimbledon

Na Kirsten Flipkens is ook Elise Mertens er maandag niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon te plaatsen. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs leed de 21-jarige Limburgse in de derde ronde een 6-1, 7-6 (8/6) nederlaag tegen de Australische achtste reekshoofden Ashley Barty en Casey Dellacqua.