Eindelijk: dankzij deze uitvinding hoef je nooit meer je tanden te poetsen

Ben je het beu om elke ochtend en avond je tanden te moeten poetsen? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je. Een Amerikaanse startup haalt geld op voor een apparaat dat je gebit in amper tien seconden weer helemaal proper maakt.

De ‘Amabrush’ is een soort van tandenborstel die eruitziet als het mondstuk van een bokser. Je steekt het in zijn geheel in je mond, drukt op de knop en het apparaat reinigt automatisch je tanden in amper tien seconden tijd.

“Laten we heel eerlijk zijn: tanden poetsen is niet meteen de meest sexy bezigheid”, staat op de Kickstarter-pagina van het project te lezen. “Knijpen, schrobben gorgelen, spuwen, spoelen en flossen. Je moet het elke ochtend en avond doen, elke dag van je leven. De Amabrush maakt tandenpoetsen sneller, automatisch en efficiënter zodat je meer tijd hebt voor de leuke dingen in je leven.”

Elke Amibrush bestaat uit drie onderdelen: het mondstuk, het handstuk dat de borsteltjes van stevige trillingen voorziet en tandpastacapsules die je gebit tijdens het poetsen van tandpasta voorzien.

“Als je je tanden twee minuten lang met een normale tandenborstel poetst, wordt elk oppervlak 1,25 seconde gepoetst. Amabrush zorgt ervoor dat álle kanten van elke tand gedurende de volle tien seconden gereinigd worden.”

Het project is nog in opstartfase, maar heeft nu al meer dan 700.000 euro opgehaald bij investeerders. Voor 88 euro kan je zelf een Amabrush bestellen. De eerste leveringen zijn gepland voor december 2017.