Guy van Ginderen speelt Nederlanders al pokerend naar huis

Essen - Dit weekend vond het Open Nederlands Kampioenschap Poker plaats. Maar 150 finalisten gingen met elkaar de strijd aan, maar het was Guy Van Ginderen uit Essen die de titel van pokerkampioen in de wacht te sleepte.

Zelf had hij het niet verwacht. Zijn laatste speelrondes gingen niet van een leien dakje, maar de kansen keerden. En zo won Guy van Ginderen als enige Belg het Nederlandse Open Pokerkampioenschap in hotel de Heerlickheijd in Ermelo.

Guy speelt al verschillende jaren poker. “Mijn interesse is begonnen door het bekijken van pokerwedstrijden op televisie”, zegt hij. “Ik vond het leuk om de spelers bezig te zien en heb me verdiept in deze sport. Poker is een kaartspel waarbij je je tegenstander goed moet doorgronden. Je kijkt welke kaarten ze op tafel gooien, je probeert hen vervolgens te intimideren door te bluffen en te doen alsof je zelf de beste kaarten hebt. Naast kennis en doorzicht speelt een beetje geluk natuurlijk ook mee. Op het werk waren er ook enkele collega’s die het spel speelden. We komen nog steeds één keer per maand samen voor een pokeravond en af en toe nemen we ook deel aan een wedstrijd.”

“Drie jaar geleden heb ik voor het eerst deelgenomen aan de voorselecties van het Open Nederlandse Kampioenschap. Spelers konden zich op verschillende plaatsen inschrijven voor de landelijke finale. Verspreid over heel Nederland worden er voorrondes gespeeld waarbij de nummers één en twee zich kunnen plaatsen voor de halve en grote finale. Maar liefst 8.000 deelnemers schreven zich in. Mijn voorronde heb ik gespeeld in loungeclub Dakotoa’z, vlak over de grens in Roosendaal. Vorig jaar werd ik tweede. Dit jaar had ik het spel gewonnen en was meteen geselecteerd voor de grote finale.”

Het Open Nederlands Kampioenschap Poker duurde bijna 16 uur en was live te volgen via een livestream met live reporting op youtube zodat ook de thuisblijvers de wedstrijd konden volgen. "Ik heb het spel live gevolgd", zegt thuisblijver Jacky Berckmans. "Het was heel spannend en dan wint die ene Belg uit Essen! Het was als een thriller."

“Al die tijd heb ik geprobeerd om tijdens het spel zo relaxt mogelijk te blijven. Daardoor hoopte ik indruk te maken op de tegenstanders. En met succes. Ik ben nu voor een jaar Nederlands Open Kampioen Poker en meteen ook een van de ambassadeurs voor de organisatie. Naast mijn beker, word ik gesponsord en mag ik deelnemen aan grotere tornooien in binnen- en buitenland.”

Er wordt gezegd dat beroepsspeler veel geld kan verdienen. “Dat geluk is maar voor enkelen weggelegd”, zegt Guy. “De meeste liefhebbers van poker steken er meer geld in dan dat ze er aan verdienen. Maar het is voor mij een fijne hobby. Voorlopig ben en blijf ik nog een amateur pokerkampioen en nog geen beroepsspeler. Maar wat niet is, kan misschien nog komen.”