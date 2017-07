Parking Veemarkt weer vrijgegeven na autobrand

Mechelen - Parking Veemarkt in het centrum van Mechelen is maandagavond opnieuw vrijgegeven na een autobrand. De oorzaak is accidenteel. Aanwezige bezoekers mochten de parkeergarage gratis verlaten.

In de ondergrondse parkeergarage vatte een Audi vuur. De brandweer die zeven minuten na de oproep ter plaatse was, had het vuur snel onder controle. "De noodventilatie heeft haar werk goed gedaan. Toen we de garage binnengingen, konden we de brandende auto meteen zien", zegt luitenant Karel Van Heetvelde van de brandweerpost Mechelen. Door de noodventilatie was er ook rookhinder in de buurt.

De oorzaak van de brand is volgens de politie accidenteel van aard. “We hebben de camerabeelden bekeken. Het voertuig is om 18.46u de parking binnengereden en vijf minuten later is de wagen in brand gevlogen”, zegt woordvoerder Gert Mathay van de politie Mechelen-Willebroek.

De brandweer vermoedde eerder op de avond al een technische storing. “Het voorste gedeelte van de auto is uitgebrand. Voor de rest raakten geen voertuigen beschadigd”, stelt luitenant Van Heetvelde.

Foto: SVH

Foto: svh