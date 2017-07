Elf van de afgelopen twaalf maanden waren uitzonderlijk droog

In totaal viel er de twaalf laatste maanden in het referentiestation Ukkel 557,5 mm neerslag. Dat is slechts 65 procent van de normale waarde (852,4 mm). Dat meldt het KMI maandag op zijn website. Het weerinstituut spreekt over een “opvallend droog jaar”. Het ziet er momenteel niet naar uit dat de opgebouwde neerslagtekorten relatief snel zullen worden aangevuld.

Na een lente met weinig neerslag (amper 60 pct van de normale hoeveelheid voor dit seizoen) in Ukkel, registreerde het KMI daar in juni ook minder neerslag dan normaal (50,8 mm of 71 pct van de normale waarde). “Juni past hiermee in een lange reeks van maanden die bijna allemaal een neerslagtekort kenden; een reeks die begon in juli 2016. Vanaf dan waren alle maanden droger dan normaal, met uitzondering van november 2016”, luidt het.

De huidige droogte volgt na een zeer natte eerste helft van 2016. Voor Ukkel was dit het natste eerste semester sinds het begin van de waarnemingen in 1833.

Uitzonderlijk

De lage neerslagtotalen werden ook in de rest van het land waargenomen, maar met intensiteiten die naar regio variëren. Vooral de tekorten in het zuiden van de provincie Luxemburg en in een deel van de laars van Henegouwen vallen op. Daar werden de laatste twaalf maanden neerslagtotalen geregistreerd tussen 45 pct en 55 pct van de normale waarden. De tekorten in het westen en het noorden van het land waren kleiner. Op sommige plaatsen werden daar totalen rond 80 pct van de normale waarden gemeten, luidt het. Op de kaart met de droogte-index van april tot en met juni staan bijna heel de westelijke helft van het land en bepaalde streken in de oostelijke helft als uitzonderlijk droog ingekleurd.

Begin juli viel er over het algemeen nog maar weinig neerslag in ons land. Tijdens de onweders die onder andere vandaag passeren, kan er echter lokaal veel neerslag vallen. Ook de rest van de week kan het op verschillende plaatsen in ons land regenen.

Geen nattigheid in het verschiet

“De geleidelijke terugkeer van een hogedrukgebied in de omgeving van ons land, zal naar het einde van de maand waarschijnlijk opnieuw leiden tot droger weer met temperaturen boven de normalen. Op langere termijn (gemiddeld voor de volgende drie maanden) voorzien de modellen van de seizoensvoorspellingen een warmere en drogere periode dan normaal. We willen benadrukken dat de seizoensvoorspellingen voor onze streken met alle mogelijke voorzichtigheid moeten worden bekeken en dan vooral wat betreft de neerslag”, besluit het KMI.