Agenten in zaak Jonathan Jacob krijgen geen tuchtmaatregel

Mortsel - De zeven agenten van het Bijzondere Bijstands Team (BBT) krijgen geen tuchtmaatregel opgelegd in de zaak Jonathan Jacob. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever beslist, meldt ATV.

Jonathan Jacob overleed zeven jaar geleden in een Mortselse politiecel na een interventie van het BBT van de lokale politie van Antwerpen. Zeven agenten werden in februari veroordeeld voor onopzettelijke doding, maar krijgen nu geen tuchtsanctie opgelegd.

“Onbegrijpelijk”, zegt Jan Jacob, de vader van Jonathan, aan ATV. “Dit is zeer treurig en ontgoochelend. Geweld tegen politie is fout, maar omgekeerd zeker ook. Dat daar geen sancties op worden toegepast is zeer teleurstellend.”

Bart De Wever wenst niet te reageren. Zijn woordvoerder benadrukt dat “het vorige bestuur besliste om de agenten niet preventief te schorsen en het nu dus raar zou zijn om wel een tuchtmaatregel te nemen”. Volgens hem is ook de redelijke termijn overschreden en zijn er geen opzettelijke fouten gemaakt.

“Voor ons gaat die termijn nooit overschreden worden”, vertelt Jacob. “We zijn in totaal 28 keer in de rechtbank geweest en ik heb die woordvoerder daar nooit gezien. Sta er dan toch even bij stil dat het voor ons is.” Een groot deel van de veroordeelde agenten zou niet meer werken bij de politie Antwerpen.