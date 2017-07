Mode GET THE LOOK. Chique zoals Kate Middleton in een bolletjesjurk

Kate Middleton is een fan van tennis en was dan ook trouw op pos t in de tribune van Wimbledon. De Hertogin van Camebrigde droeg steeds een eenvoudige jurk met stippen, een klassiek sandaaltje eronder en een witte handtas . Die look van de brunette, hetzij iets meer aangepast aan zomerse temperaturen, kopieer je voor iets meer dan honderd euro.