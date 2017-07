Thomas De Gendt past zijn ambities aan: “Ik ben nog niet de renner die ik wil zijn in deze Tour”

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) sleurde al veel op kop in de Tour, maar maakt niet de ijzersterke indruk van vorig jaar. “Ik ben nog niet de renner die ik wil zijn in deze Tour”, sprak hij op de rustdag. “Ik hoop dat er beterschap op komst is.”

De Gendt won vorig jaar de rit naar de Mont Ventoux en toonde zich vaak in de ontsnapping. In de Dauphiné won hij de openingsrit en in de Tour wilde hij voortgaan op zijn elan. Maar een blessure aan de pols, een roeierspols, verstoorde de voorbereiding.

“Ik heb wel hetzelfde volume kunnen trainen”, legt hij uit, “maar ik heb toch een beetje achterstand. De conditie staat nog niet op het punt waarop ik hoopte dat ze zou staan in deze Tour. Ik moest mijn trainingen wat aanpassen en het feit dat ik in het BK slechts één rondje kon rijden (De Gendt wilde met zijn pols geen risico nemen op de kasseien in Antwerpen) en niet een koers van meer dan 200 kilometer, voel je wel. Je mist intensiteit.”

“Mijn conditie is niet slecht, alleen heb ik niet de topconditie te pakken en dat zorgt ervoor dat ik minder goed recupereer na een rit. Als je echt de topvorm te pakken hebt, herstel je sneller, ben je daags nadien frisser en dat gevoel heb ik nu nog niet. Ik heb de voorbije dagen veel gewerkt voor de ploeg in functie van de sprint en ik ben ook al drie keer meegeschoven in een ontsnapping, alleen draait het nog niet zoals ik wil en moet ik iets vroeger passen dan ik wel zou willen. Maar ik hoop op beterschap en de Tour is nog lang.”

Foto: Photo News

De Gendt bergt ambitie voor bergtrui op

De Gendt droomde stilletjes van de bergtrui, maar beseft na één week dat het heel moeilijk zal worden. “Zondag was een heel belangrijke rit waarin je veel punten kon verdienen. Iedereen die bezig is met de bergtrui wist dat hij mee moest in een ontsnapping. Ik heb het geprobeerd, maar die cols waren te steil voor mij, dus heb ik 60 punten laten liggen. Dat komt me duur te staan. Het is nog mogelijk, maar het is een waterkansje en ik zet er niet echt mijn zinnen nog op.”

Warren Barguil draagt de bergtrui. Hij heeft 60 punten, De Gendt drie. “Ik denk dat het spel gespeeld is voor mij. Barguil en Pinot zullen het met elkaar uitvechten de komende weken. Zelf hoop ik vanaf rit 12 weer mee te kunnen glippen met een ontsnapping en liefst eens met een normale groep, geen 40 of 50 renners, maar een kleine groep van twaalf of dertien renners die hun kans gaan. Deze Tour is geslaagd als we een rit winnen met de ploeg. Met André Greipel, maar dat mag ook iemand anders zijn: Tony Gallopin en Tiesj Benoot zijn ook heel goed in vorm.”

Zonne-allergie bij ploegmaat Wellens

Tim Wellens schoof zowel zaterdag als zondag mee in de vroege vlucht, maar vooral zaterdag moest hij dat fel bekopen en kon hij zijn inspanning niet doorzetten. “Mijn conditie is goed”, zegt hij op de eerste rustdag. “Alleen moet alles eens meezitten.”

“Deze rustdag was heel welgekomen”, aldus Wellens die met zijn team in het Kasteel Château de Lalande logeert in Annesse-et-Beaulieu. “De voorbije dagen waren heel zware en lange ritten en tot nu toe is het nog niet gemakkelijk geweest. Vandaag doe ik het rustigaan. We hebben iets langer geslapen, ontbeten, om 10u30 zijn we vertrokken voor een kort fietstochtje, de benen losgereden, onderweg even gestopt, dan lunch, wat interviews, massage en vooral heel veel rusten.”

Foto: BELGA

De warmte speelde Wellens de voorbije dagen parten. “Al denk ik dat iedereen daar wel last van heeft gehad”, stelde hij. “Alleen door mijn zonne-allergie krijg ik overal rode plekken en verlies ik ook wel een beetje aan kracht. Maar het voorbije weekend ging het al beter door het slechtere weer.”

Wellens gelooft in zijn kansen

Wellens werd zowel zaterdag als zondag bij de eerste aanvallers van de dag gesignaleerd, maar kon die inspanning niet doorzetten. Zaterdag eindigde hij zelfs als voorlaatste, op 37 minuten van de winnaar. “Ik heb me toen in de beginfase geforceerd. Ik was toen te optimistisch bij de start en moest dat bekopen. Zondag had ik veel moeite gedaan om in de ontsnapping te geraken, maar moest ik al vroeg lossen. Dat was niet de bedoeling”, lacht hij. “Hoe komt dat? Misschien had ik twee slechte dagen na elkaar, soms zijn dingen niet altijd verklaarbaar.”

Want Wellens heeft de goede conditie wel te pakken. “In de finale naar Longwy heb ik een recordwaarde laten optekenen en ook de klim naar La Planches des Belles Filles liet ik zeer goede waarden opmeten, dus de benen zijn zeker niet slecht en de conditie ook niet, alleen komt het er nog niet helemaal uit in de koers zelf. Alles moet gewoon eens meezitten.”

Foto: Photo News

“Ik zit alvast veel beter in mijn vel dan de Tour van twee jaar geleden”, zei hij. “Ik kon toen amper het peloton volgen. Dat probleem heb ik nu niet. Neen, er komen nog kansen in de Tour en ik ben hoopvol voor wat komt. Mijn goede gevoel in de koers moet gewoon eens wat langer duren dan alleen het wedstrijdbegin, liefst tot het eind van de koers”, vatte hij samen. “De sfeer in de ploeg is alvast nog altijd goed. We hebben als renners nog geen stress omdat we nog niet gewonnen hebben. Dat loopt wel los. Als we tegen de volgende rustdag nog geen zege hebben, dan zal de tijd beginnen dringen, maar ik geloof in de ploeg, we zijn allemaal in goede conditie en dat loopt wel los.”

