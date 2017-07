Antwerp haalt flankspeler weg bij Virton, PSG-speler op komst

Zotsara Randriambololona tekent bij Antwerp. De international van Madagaskar komt over van Virton in eerste amateurklasse en tekent wellicht voor twee seizoenen met optie voor een derde.

De 23-jarige Randriambololona traint vanavond een eerste keer mee met de Great Old. Vorig seizoen scoorde hij zeven keer in achttien matchen. Hij verzamelde ook al twee caps voor de nationale ploeg van Madagaskar. Randriambololona speelde eerder voor de reserven van Auxerre.

Verdediger van PSG

Antwerp staat ook op het punt om ook Dylan Batubinsika binnen te halen. Dat is een 21-jarige rechtsvoetige centrale verdediger die einde contract is bij de Franse topclub PSG. De Great Old bereikte al een akkoord met de Franse jeugdinternational. Alleen de medische tests kunnen nog roet in het eten gooien.