Koop nu een buitenverblijf in Sardinië voor slechts 1 euro

Wie altijd al gedroomd heeft van een eigen verblijf in het buitenland, kan alvast zijn portefeuille bovenhalen. In Sardinië koop je namelijk sinds kort een huis voor slechts 1 euro, zonder enige addertjes onder het gras. De enige voorwaarde is wel dat je het huis binnen de drie jaar moet renoveren.

Een symbolische euro, meer vraagt burgemeester Efisio Arbau niet voor een nieuw optrekje in het dorp Ollolai. De Sardinische plaats wordt geteisterd door te veel leegstaande en verkrottende woningen en dat is niet aangenaam voor de overige 1.200 inwoners van Ollolai. Arbau besloot daarom een 1 euro-project op te starten waarbij iedereen die interesse heeft de leegstaande panden kan aankopen voor een zachte prijs. Hij hoopt hiermee de ontvolking tegen te gaan en van Ollolai terug een bloeiend dorp te maken. Enige voorwaarde: de nieuwe eigenaar moet het huis binnen de drie jaar renoveren.

Spookdorpen

Niet enkel het Italiaanse eiland kampt met een overvloed aan leegstaande panden, ook het vasteland wordt al langer geteisterd door ‘spookdorpen’. Maar liefst 6.000 dorpen worden momenteel door niemand bewoond en 3.000 gemeentes zagen hun inwonersaantallen al drastisch dalen. Het initiatief van Efisio Arbau is dan ook niet nieuw, want ook in andere delen van Italië kunnen huizen aangekocht worden voor bodemprijzen. Sinds de start van het project zijn al zeven huizen verkocht, waaronder een exemplaar dat is omgebouwd tot Bed & Breakfast.