Moslimkinderen die klasfoto missen door Offerfeest krijgen 500 euro schadevergoeding

Een islamitische moeder die naar de rechter stapte omdat de schoolfotograaf was langsgeweest op de dag dat haar kinderen afwezig waren door het Offerfeest, heeft van de rechtbank in Den Haag 500 euro schadevergoeding gekregen.

De moeder stapte naar de rechter omdat de Maria Montessorischool in Den Haag de schoolfotograaf had laten komen uitgerekend op het moment dat de islamitische kinderen vrij hadden gekregen voor het Offerfeest. De advocaat van de moeder beschouwde dit als discriminatie, weet Algemeen Dagblad.

Volgens de rechter in Den Haag “heeft de school inderdaad niet goed gehandeld, onder meer door zich niet goed in te spannen om de schoolfotograaf op een andere dag te laten komen.”

De moeder van de kinderen had een schadevergoeding van 10.000 euro geëist, maar daar ging de rechter maandag niet op in. “De school bood de leerlingen een alternatief aan door de schoolfotograaf op een latere datum te laten terugkomen om de leerlingen die toen afwezig waren toch nog te laten fotograferen.”

De Haagse moeder sprak tijdens de rechtszaak in mei emotioneel over de zaak. ”Weet u hoe het voelt als je dochtertje van vijf elke dag in school naar de klasfoto kijkt en vraagt ‘mama, waarom sta ik hier niet op?’”

Het bestuur van de openbare school erkende meteen na het incident dat de planning niet handig was, maar stelde dat de drukbezette fotograaf niet op een andere dag kon.

De PVV van Geert Wilders heeft inmiddels Kamervragen ingediend over de kwestie. De partij wil onder meer van de regering weten of de betrokken rechter ‘knettergek’ is geworden en op non-actief kan worden gezet.