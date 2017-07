Zo ziet de zomer eruit in Openluchttheater Rivierenhof Deurne

Ook dit jaar pakt het Openluchttheater Rivierenhof weer uit met een sterk programma; nog tot begin september kan je in Deurne terecht voor verschillende voorstellingen, gaande van wereldmuziek over hiphop en rock tot stand-up comedy. Elke vrijdag presenteren ze bovendien twee concerten die gratis toegankelijk zijn. Hieronder vindt u alles wat u moet weten over de zomerprogrammatie van het Openluchttheater.

Op het podium

In het unieke amfitheater –gelegen in het midden van park Rivierenhof en uitgebaat door de Arenbergschouwburg- spelen deze zomer zowel Belgische als internationale artiesten de pannen van het dak. Er is voor elk wat wils: rock, kleinkunst, wereldmuziek, folk, pop, reggae, hiphop, stand-up comedy,... het zit er allemaal in.

Foto: Jan Van der Perre

Gezien de sterke afficheis het niet verwonderlijk dat de tickets (zie onder) als zoete broodjes over de toonbank gaan - wees er dus zeker op tijd bij. Voor de volgende aanraders zijn er momenteel nog kaartjes beschikbaar: TaxiWars en het Canadese Timber Timbre (10/7), brassband Lucky Chops en Delv!s (15/7), de Zuid-Afrikaanse songsmid Jeremy Loops en Connor Youngblood (18/7), stevige hiphop tijdens het afscheidsconcert van Yasiin Bey (Mos Def) met Thecolorgrey en Lefto (22/7), Wouter Deprez en Ruben Focketyn met ‘Bloemen, bijen en borstbollen’ (25/7), Kommil Foo en Mira ( 3/8), uitstekende woestijnblues met Tinariwen (9/8), Belgische urban trots alom met Coely, Roméo Elvis, Le Motel en Dvtch Norris (13/8), theater met Malcolm X / KVS (23/8), Ozark Henry (26/8) en americana-heldin Lucinda Williams (31/8).

Foto: Wim Hendrix

Vrijdag = gratisdag

Het is ondertussen een heuse traditie geworden: elke vrijdag staan er in het Openluchttheater twee gratis voorstellingen op het programma. In de namiddag (om 14u) gaat het er allemaal familievriendelijk aan toe, ’s avonds (om 20u30) wordt er duchtig gefeest. Een greep uit het aanbod: Les Truttes (14/7), Discobaar A Moeder en Karikatura (21/7), Nijghse Vrouwen (met o.a. Sabine Tiels en Amaryllis, 28/7), Liliane Saint Pierre en Marijn Devalck (4/8), Merdan Taplak Orkestar (4/8) en Jali Madi Kanuteh met speciale gast Bart Peeters (18/8). Hiervindt u een overzicht van het volledige programma.

Tickets

Kaartjes voor de concerten kan uonline of telefonisch bestellen. U kan ook terecht bij de ticketbalie van de Arenbergschouwburg of natuurlijk aan de kassa van het Openluchttheater. Ook op de websiteen in de winkels van Fnac kan u kaartjes kopen. Wees er zeker op tijd bij want verschillende concerten (o.a. Cpex en Franz Ferdinand) zijn nu al uitverkocht.

Foto: Wim Hendrix

Kom met zes en krijg een fles

De titel vat het prima samen: koop via Arenberg (online, telefonisch of aan de kassa) met zes personen een ticket voor hetzelfde concert en u wordt getrakteerd op een fles cava. Daarvoor kan kan u de avond zelf terecht aan de jetonkassa.

Eten en drinken

Het Openluchttheater mag zich verheugen op een prima voorziene bar en voor de honger staan er verschillende foodtrucks paraat. Wil u op voorhand in de buurt iets eten of drinken? Dan zijn Kasteel Rivierenhof, Bar Stark in kasteel Sterckshof, Bistro Matureen de even smakelijke als functioneel genaamde Portugees van Deurnezeker een goed idee.

Foto: Patrick de Roo

Bereikbaarheid

Het Openluchttheater bevindt zich in het hart van het Rivierenhof, een uitgestrekt provinciaal domein in het Antwerpse dictrict Deurne. Wie met de wagen komt, bekijkt – gezien de vele wegenwerken in Antwerpen - best even op voorhand het hinderplan. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt; hiervindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Je kan ook gebruik maken van het openbaar vervoer: bus 410, 411, 412 of 33 stoppen vlakbij het Rivierenhof. De trein is ook een optie, al eindigen de avondconcerten doorgaans te laat om nog de laatste trein naar huis te kunnen nemen. Wie in (de directe omgeving van) Antwerpen woont neemt natuurlijk de fiets.