Fietser met drie promille alcohol in bloed rijdt tegen andere fietser vlak bij politiecontrole

Mechelen / Willebroek - De politie heeft tijdens controles het afgelopen weekend acht rijbewijzen ingetrokken. “Het hadden er negen kunnen zijn, maar een zwaar dronken fietser had geen rijbewijs, al riskeert hij wel een straf van de politierechter”, luidt het.

De politie voerde het afgelopen weekend bij 953 bestuurders een ademtest uit: 42 chauffeurs waren dronken. Bij acht bestuurders werd het rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

Een fietser die liefst 3 promille alcohol in zijn bloed had, kwam op de Stuivenbergvaart in aanrijding met een andere fietser. Deze laatste raakte hierbij gewond. “Normaal hadden we het rijbewijs van deze dronken fietser eveneens ingetrokken, maar deze persoon heeft er geen”, zegt politiewoordvoerder Gert Mathay.

“Voor fietsers die in het verkeer in staat van dronkenschap worden aangetroffen, gelden dezelfde regels als bij autobestuurders. Deze fietser mag zich aan een dagvaarding voor de politierechter verwachten”, zegt parketwoordvoerster Nele Poelmans.

83-jarige kon niet meer blazen

Ook een 68-jarige man moest zijn rijbewijs inleveren. Hij veroorzaakte in de Tenderstraat een verkeersongeval met stoffelijke schade. Hij reed in dronken toestand, met 1,7 promille in zijn bloed, tegen een geparkeerde auto. De man ontkende de aanrijding.

Een man van 83 moest zijn auto gedurende zes uur aan de kant laten staan. “Hij had niet genoeg kracht meer om nog een ademtest af te leggen. Een dokter werd gevorderd voor een bloedproef”, zegt Gert Mathay.