Nieuw onderzoek bevestigt: er is een link tussen slecht slapen en alzheimer

Slecht slapen heeft niet alleen invloed op je humeur, maar kan ook een resem aan lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Aan dat lijstje is nu ook nog alzheimer toegevoegd. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat een goede nachtrust de hersenen helpt beschermen tegen de ziekte.

De studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Neurology, kon aantonen dat volwassenen die niet genoeg slapen een groter risico lopen op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Wat ze wel nog niets wisten te ontwaren, is of gebrekkig slapen de ziekte aanwakkert of het vroegtijdige symptomen zijn die leiden tot het slaaptekort. Hoe dan ook, chronische slaapproblemen wijzen op een groter risico om in je latere leven alzheimer te ontwikkelen.

Om tot die conclusie te komen, onderzochten wetenschappers van de University of Wisconsin 101 personen met een gemiddelde leeftijd van 63. Ze werden bevraagd over de kwaliteit van hun slaap en er werd een monster genomen van hun ruggenmergvloeistof. In die vloeistof vonden de onderzoekers bij slechte slapers meer markers voor de ziekte dan bij de anderen die aangaven goed te slapen. Vreemd genoeg werden die markers wel niet ontdekt bij mensen met slaapapneu, de aandoening waarbij de ademhaling stokt tijdens de nachtrust.

Het is niet de eerste studie die een link aantoont tussen de ziekte en slecht slapen. Algemeen wordt ook aangenomen dat slaap net nodig is voor de hersenen om zichzelf weer op te knappen na een lange dag werk. Als je chronisch slecht slaapt, kan dat dan haast niet anders dan gevolgen hebben.