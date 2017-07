E313 richting Antwerpen tijdlang volledig versperd na zwaar ongeval

De rijbanen op de E313 ter hoogte van Lummen zijn een tijdlang volledig versperd geweest richting Antwerpen na een zwaar ongeval. Kort na de middag vloog eerst een auto in de vangrails. Daardoor ontstond een korte file in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagenbestuurder merkte die file te laat op en knalde vervolgens aan hoge snelheid op enkele auto’s. Drie personen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Één van hen verkeert in levensgevaar.

