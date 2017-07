Eindelijk: dit is de gsm zonder batterij

Nooit meer een lege batterij, dat is het idee achter de nieuwste gsm die onderzoekers aan de universiteit van Washington ontwikkelden.

De gsm wordt opgeladen met behulp van radiogolven en je eigen stem. Het gaat wel om een erg simplistisch ontwerp. Zo is er geen touchscreen, kan je geen foto’s nemen, en beschikt het toestel enkel over de 0 tot 9 knoppen en de * en #, nodig om sommige gesprekken te kunnen voeren. Nog een nadeel: het toestel kan maar één golf tegelijk opvangen. Als je praat moet je een knop ingedrukt houden. Als je het antwoord wilt horen, moet je de knop weer loslaten.

Het lijkt een prehistorisch iets, maar volgens de wetenschappers kan het mensenlevens redden in noodsituaties. Bovendien zou het prototype van het toestel uitgebreid kunnen worden met een touchscreen wanneer ze gebruik maken van een laag-energie e-ink scherm. “Als we daarbij ook nog eens gebruik zouden mogen maken van de radiogolven van netwerkproviders, zou de gsm altijd kunnen opladen en kan je veel uitgebreider gaan werken in het creëren van een smartphone zonder batterij”, besluiten de onderzoekers.