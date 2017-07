De Rus Ilnur Zakarin heeft zijn contract bij Katusha-Alpecin met twee seizoenen verlengd, zo maakte de Russische wielerformatie maandag bekend.

De 27-jarige Zakarin is al sinds 2015 in dienst bij Katusha. Dit seizoen veroverde hij de Russische titel in het tijdrijden en werd hij vijfde in de Giro. Zijn volgende grote doel is de Vuelta, met de Ronde van Polen als voorbereiding.