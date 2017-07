Hevige stortregen doet Parijse metro onderlopen

In Parijs heeft het hevige onweer van zondagavond en -nacht heel wat problemen voor het openbaar vervoer veroorzaakt. Dat melden Franse media. Uitbater RATP moest een vijftiental metrostations al dan niet voor een deel van de avond sluiten door de wateroverlast.

Maandagochtend hernam het verkeer zoals normaal, maar tegen 8 uur moesten opnieuw drie stations worden gesloten.

Door het onweer van afgelopen nacht is de brandweer in de hoofdstad 87 keer uitgerukt, vooral voor overstromingen. De Franse weerdienst voorspelt ook maandag nog onweer in de regio rond Parijs.