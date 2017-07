Krijgen Nederlanders binnenkort hun post van de pizzakoerier?

Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt zodat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en aantrekkelijk blijft voor postbezorgende bedrijven. Dat zegt de Nederlandse minister van Economische Zaken Henk Kamp. Mogelijke keuzes zijn om op minder verplichte dagen post te bezorgen, de post duurder te maken of andere spelers, zoals pizzakoeriers, de post te laten bezorgen.

De regels voor de krimpende postmarkt moeten op korte termijn worden herzien omdat er steeds meer communicatie digitaal plaatsvindt, zo benadrukt Kamp maandag. Door het maken van heldere keuzes weten bedrijven in de sector waar ze aan toe zijn en kunnen ze daarop inspelen. Het geeft ook duidelijkheid aan de duizenden postbezorgers en medewerkers, aldus de minister.

“De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger, terwijl de eisen aan bezorging hoog zijn. Digitalisering gaat steeds verder en dat dwingt ons om op korte termijn het gereguleerde deel van de postmarkt te herzien”, concludeert Kamp.

Pizzakoerier

Op langere termijn verwacht het ministerie dat de postmarkt mogelijk zal opgaan in een bredere bezorgmarkt. Via het postnetwerk kunnen andere logistieke diensten verleend worden, maar ook het omgekeerde is waar: “Andere logistieke spelers, nu nog niet actief in de postmarkt, zouden delen van de postmarkt kunnen gaan bedienen met hun eigen netwerken.” Denk maar een pakketbezorgers, pizzakoeriers of de bezorgers van boodschappen, schrijft de Nederlandse openbare omroep NOS op zijn website. Ook zouden mensen hun post kunnen ophalen op centrale plekken, zoals in stations.

“Gedoe”

Uit onderzoeken in opdracht van het ministerie van Henk Kamp blijkt WhatsApp inmiddels communicatiemiddel nummer één te zijn, gevolgd door mobiel bellen en e-mail. Post is gedaald naar de zesde plaats. Tweeënzestig procent van de ondervraagden vindt communiceren via post “gedoe”, terwijl in 2011 52 procent post juist als “makkelijk” typeerde. In vergelijking met vijf jaar geleden worden er door Nederlandse bedrijven en consumenten 35 procent minder brieven en andere poststukken verstuurd.

Minister Kamp laat het aan zijn opvolger en de Tweede Kamer om keuzes te maken.

In België suggereerde de regulator van de postdiensten BIPT begin dit jaar om de frequentie van de postbedeling terug te schroeven. De postbode zou dan nog maar drie of vier keer per week de post bedelen. De suggestie werd onmiddellijk afgeschoten door bevoegd minister Alexander De Croo, postbedrijf bpost en de vakbonden.