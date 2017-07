Paris Jackson steekt mensen met acne hart onder de riem

Heel wat mensen krijgen in hun jeugd en sommigen zelfs op latere leeftijd af te rekenen met acne. Daar trek je je volgens Paris Jackson echter beter zou weinig mogelijk van aan en dat onderstreepte ze met een grappige tweet.

Paris Jackson is een van die jonge sterren die zich volop inzet voor de 'body positivity'-gemeenschap. Dat doet ze door naaktfoto's te delen met een boodschap, maar evengoed door tweets de wereld in te sturen die anderen een hart onder de riem moeten steken. Dit keer tackelde ze het onderwerp acne.

Ze deelde een tweet en legde daar op humoristische wijze in uit waarom het niets uitmaakt of je nu met puistjes te kampen krijgt of niet. Hetzelfde geldt trouwens voor striemen. "Voel je niet onzeker over je acne of striemen, weet je wat nog vlekjes heeft? Pizza. En iedereen houdt van pizza", klinkt het.

don't be insecure about your acne or stretch marks. you know what else has spots? pizza. and everyone loves pizza.