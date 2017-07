Boomverzorger na drama in Schoten: “Laat bomen van hoger dan vijf meter geregeld nakijken”

Schoten - Een Schotense vrouw kwam het afgelopen weekend om het leven toen ze op haar terras werd bedolven onder een metershoge eik die door schimmel was aangetast. Moet nu iedereen die een boom in zijn tuin heeft staan, nakijken of er iets mis mee is?

“Voor een leek is het moeilijk om eventuele problemen te herkennen”, zegt boomverzorger Nick Van der Linden uit Ekeren. “Er is een aantal uiterlijke kenmerken die als indicator kunnen dienen, zoals zwammen aan de wortel, scheuren in de stam of loskomende schors. Maar evengoed kan een boom die er perfect normaal en gezond uitziet, ernstige problemen hebben.”

Mensen die grote bomen in hun tuin hebben staan, dus hoger dan vijf meter, doen er volgens Van der Linden goed aan om geregeld een check-up te laten doen. “We vinden het de normaalste zaak om ons geregeld te laten onderzoeken door de huisarts, maar voor onze bomen is die praktijk helemaal niet ingeburgerd”, zegt hij. “Niet dat een boom zo geregeld nagekeken moet worden. Een boom die gezond is, kan gemakkelijk tien jaar verder zonder onderhoud.”

Van groep naar solitair

Een vaak voorkomend probleem is dat mensen een gedeelte van hun bomen laten kappen, maar er slechts enkele laten staan. “Bomen die in groep groeien, kunnen het niet aan om plots solitair te worden. Als je vier van de vijf bomen laat kappen, gaat de vijfde geheid tegen de grond door de kracht van de wind.”

Ook bij het plannen van een nieuwe tuin is het volgens Van der Linden van belang om goed te kiezen welke soorten je plant, en dus voor lagere bomen te kiezen.