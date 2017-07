Anouk deelt selfie, maar zie jij waarom ze zoveel commentaar krijgt?

Anouk (42) heeft op Facebook een selfie gedeeld. Daarop lijkt ze geen make-up te dragen en ziet ze er een beetje moe uit. Meteen goed om een spervuur aan reacties los te weken, want de commentaren waren niet mals. Maar ze liet niet zomaar over zich heen lopen.

Zes kinderen en een drukke agenda vol concerten, je zou voor minder eens bekaf zijn. Anouk deelde daarom zondagavond een selfie waarop ze er een beetje afgepeigerd uitziet. Niets bijzonder en ook niets erg, ware het niet dat enkele onder haar volgers daar enigszins anders over dachten. "Je ziet er slecht uit schat", was maar een van de vele negatieve commentaren.

Dat liet Anouk niet aan haar hart komen en ze begon laconiek te reageren op de negatieve commentaren. "Zo zie ik er elke dag uit", klonk het onder andere. Op de vraag hoelang geleden de foto werd genomen, zegt ze eenvoudigweg "Uurtje".

Het merendeel van haar fans neemt het echter voor haar op en vindt het net goed dat ze een foto deelt waarop ze zonder make-up te zien is. "We zijn het zo gewoon om sterren met make-up en gefotoshopt te zien dat we dit niet meer gewoon zijn. Petje af voor haar."