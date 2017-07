Al 21 doden door overstromingen in Japan

Na de overstromingen en modderstromen in het zuidwesten van Japan vorige week zijn al 21 mensen omgekomen. Nog eens 20 anderen zijn vermist. Dat melden lokale media maandag. In de prefecturen Oita en Fukuoka lopen nog altijd zoek- en reddingsoperaties. De weerdiensten verwachten in de getroffen gebieden nog meer stortregens. Elders in Azië, in Vietnam, eisten overstromingen afgelopen weekend negen mensenlevens. Twee anderen zijn nog vermist.