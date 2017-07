VIDEO. Man probeert haai bij staart te grijpen, maar dat loopt helemaal fout

Een man probeerde een tijgerhaai in het Amerikaanse Noord-Carolina bij zijn staart te grijpen, nadat het dier was komen vast te zitten in een vishaak, maar zijn actie liep wel even anders af dan de waaghals zelf gedacht had.

De twee mannen probeerden eerder al de haai te pakken te krijgen, maar toen kon het diertje wat verder weg zwemmen. De twee mannen besluiten daarop dieper het water in te trekken, en trekken het dier aan zijn staart, om hem zo het land op te kunnen sleuren. Maar daar denkt de haai anders over. Hij bijt de man hevig in zijn arm. Meteen vult het water zich met een plas bloed, waarop de mannen het op een lopen zetten.

De dierenbescherming werd er bij geroepen om het dier te bevrijden van de vishaak. Niet veel later werd de tijgerhaai weer vrijgelaten. “Het gaat hier om wilde dieren, dergelijke acties mogen nooit ondernomen worden. Dat is gewoonweg dom”, aldus één van de verantwoordelijken van de dierenorganisatie. Hoe het met de gebeten man is, is niet geweten. Hij had de plek van het ongeval al vluchtend verlaten na de aanval.