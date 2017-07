Ruit van bus met Antwerpse tieners vernield na kogelinslag: “Wellicht verdwaalde kogel”

Mechelen / Turnhout - De bus die een veertigtal Antwerpse jongeren terugbracht van een Kazou-kamp in het Spaanse San Vicente, werd in de nacht van zaterdag op zondag in de buurt van het Franse Tours heel waarschijnlijk getroffen door een verdwaalde kogel. Dat meldt de gendarmerie van Tours, die een onderzoek lopende heeft naar opzettelijk gewapend geweld. De expertise van het Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale in Parijs is gevraagd voor dat onderzoek. Niemand raakte gewond bij het voorval.

De kogel kwam de bus binnen via een venster aan de linkerkant van de bus en doorboorde vervolgens ook een venster aan de rechterkant. Dat bevestigt ook Kazou-woordvoerder Pieter Billiet. De organisatie wordt op de hoogte gehouden van de bevindingen van het onderzoek.

Het incident deed zich voor rond 5 uur zondagochtend op de A10 ter hoogte van Monts (ten zuiden van Tours). Aan boord van de bus waren 44 15- en 16-jarigen uit de regio Mechelen-Turnhout, begeleid door vier monitoren, vier leden van de kookploeg en twee chauffeurs.

Surfkamp

De jongeren waren op vakantie in San Vicente in Spanje. Daar gingen ze surfen met Kazou regio Mechelen-Turnhout, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten.

Toen ze in de nacht van zaterdag op zondag op de terugreis waren, sprong tussen 5 en 6 uur de achterruit van de rijdende bus plots stuk in de buurt van de Franse stad Tours.“Het spreekt voor zich dat er door die zware klap paniek ontstond in de bus, maar niemand raakte gewond”, zegt Billiet. “De chauffeur is meteen gestopt op een snelwegparking. De monitoren hebben met hen gepraat, en de rust is toen snel weergekeerd.”

Sinds zondagnamiddag zijn alle jongeren, afkomstig uit de streek van Mechelen en Turnhout, weer thuis. Bij aankomst in Geel en Mechelen was er begeleiding voorzien voor alle betrokken partijen.