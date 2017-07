Valtteri Bottas in Oostenrijk verkozen tot 'Driver of The Day'

Valtteri Bottas heeft niet alleen de GP van Oostenrijk gewonnen, de Fin werd door de F1-fans ook verkozen tot 'Driver of The Day'.

Valtteri Bottas reed een sterke race en wist in de slotronden Sebastian Vettel achter zich te houden om zo zijn tweede overwinning uit zijn F1-carrière te behalen. Bottas zal echter ongetwijfeld veel stemmen van de F1-fans gekregen hebben voor zijn supersnelle start.

Bottas had een reactiesnelheid van amper 0,201 seconde toen de rode lichten doofden. Pijlsnel schoot Bottas weg van zijn eerste startplaats en even was er zelfs het vermoeden dat Bottas een 'valse' start had gemaakt. Dat bleek uiteindelijk echter niet het geval te zijn.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Bottas door de fans werd verkozen tot 'Driver of The Day'. De vorige keer was tijdens de GP van Rusland, toen Bottas zijn allereerste F1-overwinning behaalde.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Sebastian Vettel

GP van China: Max Verstappen

GP van Bahrein: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Valtteri Bottas

GP van Spanje: Sebastian Vettel

GP van Monaco: Sebastian Vettel

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Azerbeidzjan: Lance Stroll

GP van Oostenrijk: Valtteri Bottas

