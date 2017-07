Man opgepakt voor het bedreigen van Ariana Grande

In Costa Rica is een 22-jarige man zondag opgepakt die de Amerikaanse zangeres Ariana Grande online zou hebben bedreigd, melden lokale media.

Ariana Grande gaf zondagavond een concert in de hoofdstad San Jose. Dat is ook de plek waar de man van Colombiaanse origine wordt vastgehouden. Hij wordt ervan verdacht bedreigingen tegen de zangeres te hebben geuit op de website van de concertorganisator, weet La Nacion. Hij schreef in het Arabisch dat er “een gevaarlijke situatie of aanval” zou kunnen plaatsvinden tijdens het concert, zegt politiewoordvoerder Walter Espinoza.

Bij een huiszoeking vond de politie de gsm waarmee de berichten werden verstuurd.

Op 22 mei blies een zelfmoordterrorist zich op na een concert van de 24-jarige popzangeres in Manchester. Meer dan 20 mensen lieten hierbij het leven, onder hen heel wat jongeren. Het vervolg van de “Dangerous Woman” tour, die haar onder meer naar het Sportpaleis in Antwerpen zou brengen, werd geannuleerd. Ze keerde later wel terug naar Manchester om op te treden op One Love, het benefietconcert ter nagedachtenis aan de aanslag.