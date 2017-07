Essen - Het was aangenaam vertoeven in het werelddorp in GC de Oude Pastrorij in Essen. Het dorp vormde het decor voor een exotische familiedag met workshops, optredens en lekker hapjes.

Je kon er dansen op de multiculturele vibes, knutselen tijdens verschillende creatieve workshops of je circusvaardigheden uitproberen met een diabolo, een eenwieler of koorddansen.

Verschillende Essense hulpprojecten stelden hun werking voor en verkochten er artisanale producten.