“Geel is pioniersstad in comedy”

Geel -

De godfather van de Belgische comedy is sinds enkele weken op pensioen. Het is te zeggen, Nigel Williams speelt niet langer volavondshows. De Brits-Belgische Antwerpse komiek keert weer terug naar zijn roots. Kroegen en pubs, jeugdhuizen en kleine zalen. En natuurlijk morgen in het Geelse Stadspark. “Stadspark? Are you kidding me?” Nigel verklapt zijn liefde voor Geel.