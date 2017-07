Niel - De finale van het Belgisch kampioenschap schaken vond dit weekend plaats in de sporthal van Niel. Nathan De Strycker, een 21-jarige Schellenaar met roots in Niel, had alle ogen op hem gericht en voldeed aan de verwachtingen.

Het Belgisch kampioenschap was onderverdeeld in twee reeksen: experten en open reeksen. De experten, dat zijn de beste spelers van de Belgische schaaksport. In die categorie mochten tien schakers deelnemen. ...