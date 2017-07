Belgische darters stellen teleur in Burnley

De Belgische darters hebben zondag in het Engelse Burnsley geen hoge ogen gegooid in het zestiende toernooi van het Players Championship. Mike De Decker (PDC-73) bereikte de derde ronde (1/16 finales) en tekende daarmee voor het beste Belgische resultaat.

De Decker moest in de derde ronde met 6-2 duidelijk zijn meerdere erkennen in de Engelsman Joe Cullen (PDC-22), die later het toernooi zou winnen door de Oostenrijker Zoran Lerchbacher (PDC-84) in de finale met 6-4 te verslaan. Ronny Huybrechts (PDC-42) en Dimitri Van den Bergh (PDC-47), die het zaterdag nog tot de achtste finales schopte, moesten meteen de koffers pakken. Huybrechts verloor met 6-5 van Joe Murman (PDC-45) en Van den Bergh ging eveneens met het kleinste verschil onderuit tegen Peter Hudson (PDC-86). Voor Kim Huybrechts (PDC-12) eindigde het in de tweede ronde met een 6-1 nederlaag tegen Keegan Brown (PDC-52).

Eerste ronde:

Joe Murman (Eng/45) - Ronny Huybrechts (Bel/42) 6-5

Kim Huybrechts (Bel/12) - Josh Payne (Eng/51) 6-2

Peter Hudson (Eng/86) - Dimitri Van den Bergh (Bel/47)6-5

Mike De Decker (Bel/73) - Chris Dobey (Eng/36) 6-1

Tweede ronde:

Keegan Brown (Eng/52) - Kim Huybrechts (Bel/12) 6-1

Mike De Decker (Bel/73) - Michael Barnard (Eng/183) 6-5

Derde ronde:

Joe Cullen (Eng/22) - Mike De Decker (Bel/73) 6-2

Halve finales:

Joe Cullen (Eng/22) - Daryl Gurney (NIe/17) 6-2

Zoran Lerchbacher (Oos/84) - Steve Beaton (Eng/25) 6-5

Finale:

Joe Cullen (Eng/22) - Zoran Lerchbacher (Oos/84) 6-4