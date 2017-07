Familie kapot van verdriet na ongeval met omgevallen eik: "Er was niets dat mama niet kon"

Schoten - De familie Vercammen - Hiby uit Schoten is verscheurd van verdriet na het verlies van mama Patricia (50). Die zat zaterdagavond op haar terras toen ze verpletterd raakte onder een metershoge eik. “Er was niets dat ze niet kon, niets dat ze niet wist”, zegt dochter Micki (25). “En plots moeten we verder zonder haar.”

De 50-jarige Patricia Hiby zat zo graag op haar terras aan de Terheidedreef: nog maar pas had ze een nieuwe lounge gekocht. Zij en haar partner Patrick Vercammen waren nog niet getrouwd, maar Patrick was van plan om haar ten huwelijk te vragen. “Ik was dit weekend nog bij haar”, zegt dochter Micki Vercammen (24). “Ze zei nog: ‘Niet met je schoenen op de witte kussens.’ Ze was al gaan kijken voor nieuwe stoeltjes om het terras mee aan te kleden. Nu is ze er niet meer.”

Het ongeval deed zich zaterdagavond voor, toen een eik die aan de binnenzijde was aangetast door schimmel, plots neerviel. Patricia's man kon wel tijdig wegspringen.