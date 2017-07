Gemeente haalt als eerste in de provincie Antwerpen het vijfsterrenfairtradelabel binnen

Essen - Essen is dit jaar tien jaar fairtradegemeente en werd nu, als eerste in de provincie Antwerpen, uitgeroepen tot vijfsterrenfairtradegemeente.

De gemeente Essen is al tien jaar een FairTradegemeente. “We hebben al die jaren hard gewerkt om die erkenning te krijgen en te blijven behouden”, zei schepen van Internationale Samenwerking Frans Schrauwen (CD&V). “Daarvoor moesten we voldoen aan strenge voorwaarden en vijf Fairtradesterren behalen. Dat is ons gelukt en daar zijn we fier op. Wij hebben voldaan aan alle voorwaarden, iets wat andere grote steden en/of gemeenten nog niet hebben kunnen realiseren."

Ster 1: FairTradeFans:

De gemeente tracht dat 25% van de burgers bewust kiest voor FairTrade. Dat betekent dat je weet wat Fair Trade inhoudt, en dat je deze producten minstens 4 keer per jaar aankoopt/verbruikt. Bovendien moesten in Essen 4500 fans zich uitspreken of een evenement bijwonen. Dat is begin juni gelukt.

Ster 2: FairTradeAmbassadeurs

Ambassadeurs zijn mensen waar je als trekkersgroepen beroep op (kan) doen bij het uitvoeren van de taak om Fair Trade op de kaart te zetten in de gemeente. Het zijn spilfiguren die een ambassadeursrol vervullen voor Fair Trade en/of lokale duurzame voeding. De drie ambassadeurs kregen een badge opgespeld.

1ste Ambassadeur: Gert Raijmaekers van café Rex (kuisproducten en ruim aanbod van fairtradedranken)

2de Ambassadeur: Steven De Laet van vzw Kobie ( fairtradetoog)

3de Ambassadeur: Geert Vandekeybus van lagere school College Essen (fairtradekoffie en –thee, jaarlijkse picknick en hoekje in de school over fairtrade)

Ster 3: FairTradeCommunicatie

Communicatie en promotie rond FairTrade in de gemeente is ook een belangrijk punt voor het behalen van een ster. De producten worden dan ook gepromoot op FairTrade-evenementen, website en Essen Info.

Ster 4: FairTradeStraat

De gemeente Essen heeft 5 FairTradestraten, waarbij iemand zich engageert om zoveel mogelijk mensen van één straat tot FairTradeFans uit te roepen en zo samen een FairTradeStraat te worden.

Zo worden er bij een buurtbarbecue fair trade en lokale duurzame voeding in de picture gezet.

Ster 5: FairTradeBestuur

Deze ster gaat verder dan het aanbieden van fairtradeproducten op de gemeente, maar behelst vooral het beleidsmatig blijven inzetten op Fair Trade.