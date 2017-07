Suarez ruilt Eupen voor Zwitsers avontuur

Eupen - Jeffren Suarez trekt de deur bij AS Eupen dicht en gaat voetballen bij het Zwitserse Grasshopper Zürich. Dat hebben beide clubs zondag bekendgemaakt. Het transferbedrag en de duur van het contract van de Venezolaanse spits werden niet vrijgegeven.

“Met zijn ervaring, techniek en voetbalintelligentie zal Jeffren een grote hulp zijn voor onze jonge spelers”, liet sportief directeur Mathias Walther in een korte reactie optekenen op de website van Grasshopper. Jeffren kwam in 2015 over van het Spaanse Real Valladolid. De Venezolaanse international dwong in zijn eerste jaar met Eupen de promotie naar eerste klasse af en hielp afgelopen seizoen mee het behoud in de Jupiler Pro League te verzekeren. In een verder verleden speelde de 29-jarige aanvaller nog voor Barcelona en Sporting Lissabon.