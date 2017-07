Deze zomerbar pakt uit met een... zwemcontainer

Mechelen - Het voorbije weekend konden bezoekers een plonsje wagen in een zwemcontainer bij zomerbar Komeet. Naar aanleiding van een eerdere klacht verspreidde de zomerbar ook een brief bij buurtbewoners met genomen maatregelen tegen overlast.

Je neemt een container, je maakt die waterdicht, je stopt er een filter- en waterzuiveringsinstallatie in en je vult hem met water. Zo eenvoudig is het concept van de zwemcontainer. Het zonnige weer zorgde ervoor dat vooral de jonge bezoekers gretig gebruik maakten van het zwembad.

“We hebben de container maanden geleden al besteld”, vertelt Willem Beeck van Komeet. “Het was een risico, maar kijk… we hebben heel veel geluk gehad met het weer. We willen onze bezoekers een aantal extra’s bieden en ze prikkelen met steeds nieuwe dingen. Dit zwembad is er daar één van. Er moet trouwens niet betaald worden voor een duik in onze container. Maandag is ons zwembad weer weg, maar op 11, 12 en 13 augustus doen we het nog eens over”, vertelt de organisator.

Open brief

Het hele weekend door was het gezellig druk bij de zomerbar. Opvallend veel buurtbewoners ook. Nochtans schreef een buur onlangs nog een open brief met de vraag om het rustig te houden. Volgens Beeck werd er rekening gehouden met de opmerkingen in de brief. “We hebben hier niet de bedoeling feestjes met luide muziek te organiseren. We mikken op gezinnen met kinderen die een hapje komen eten of iets komen drinken”, vertelt hij.