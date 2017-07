Stralende Chirofeesten aan zaal de Zwaan

Heist-op-den-Berg - Chiro Heist-centrum beleefde een stralende editie van de jaarlijkse Chirofeesten. Drie dagen waren bezoekers welkom in de biertent en het restaurant aan zaal de Zwaan, waar ook heel wat activiteiten voor jong en oud op het programma stonden.

Zaterdag werd voor het eerst een gesmaakt bumperbaltoernooi georganiseerd. “Zondag organiseerden we traditiegetrouw ons volleybaltoernooi, dat volledig volzet was”, vertelt Chiroleider Jasper Mannaert. “Ik denk dat we van een topeditie mogen spreken.” Als kers op de taart staken de leden en de leiding zondagavond een slotshow in elkaar.