Geel - Het zaterdagse rommelmarktje in Geel kon dit weekend op internationale belangstelling rekenen. Zes Chinese toeristen hebben dankzij een lokale ondernemer Geel als vaste uitvalsbasis gekozen om uitstappen te doen over Europa.

De zes Chinese toeristen waren zaterdagochtend nog maar amper in Zaventem geland of ze kuierden enkele uurtjes later al vol belangstelling over het zaterdagmarktje in het centrum van Geel. In die multiculturele ...