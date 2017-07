Bewoners verliezen tuintjes door heraanleg

Sint-Katelijne-Waver -

De heraanleg van de Stationsstraat in Sint-Katelijne-Waver, die gekoppeld is aan het rioleringsproject van Aquafin, zorgt voor onrust bij bewoners van de straat. “Op 1 augustus beginnen de werken aan de baan, en pas nu horen we dat sommige bewoners een stuk van hun voortuin verliezen”, klinkt het.