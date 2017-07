Berlaar - het aantal leegstaande winkels is in Berlaar tussen 2011 en 2016 praktisch verdubbeld. Om winkels in de kern van de gemeente te houden, denkt het schepencollege eraan een leegstandsbelasting te heffen. Als eerste stap werd alvast een kernwinkelgebied afgebakend.

Het aantal leegstaande winkels in Berlaar is gestegen van zeven in 2011 naar vijftien in 2016. Vijftien van de 180 winkelpanden staan dus leeg, wat overeenkomt met 8,3 procent. Het Vlaams gemiddelde bedraagt ...