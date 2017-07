Lille - De psychobillygroep Guana Batz zet de weide van Poeyelheide in Gierle (Lille) in vuur en vlam. Het 42ste Sjockfestival lokte het voorbije weekend duizenden rockfans naar Gierle.

Het festival was zaterdagavond voor de eerste keer in het bestaan van Sjock volledig uitverkocht. De Amerikaanse punkrockgroep Bad Religion was de grote publiekstrekker. Zondag gaven The Hellacopters nog een exclusief optreden op een puike editie van Sjock.