Onthulling standbeeld voor Rik II wordt volksfeest

Herentals - Het langverwachte standbeeld van wielerkeizer Rik Van Looy wordt zaterdagmiddag 12 augustus op de Herentalse Grote Markt, bij sportcafé Druyts onthuld. Nadien volgt een volksfeest, waarvoor heel Herentals, de Kempen, België en de rest van Europa is uitgenodigd.

De Antwerpse kunstenaar Philip Aguirre (55) is de man die, na een wedstrijd uitgeschreven door de stad Herentals, het drie meter hoge standbeeld van wielerlegende Rik Van Looy (83) vorm gaf.

“Rik staat er natuurgetrouw op afgebeeld”, zegt de kunstenaar, die de pose voor het standbeeld samen met Van Looy vormgaf. “Rik wilde niet dat het een beeld van een wielerkeizer of een held werd”, aldus Aguirre, “ook niet als coureur, als wereldkampioen of als veelvoudig winnaar van Parijs-Roubaix, maar gewoon als mens. Gewoon als een man die de Vlaamse Wielerschool mee uit de grond stampte, want daar is Rik nog het meest trots op.”

Volgens de beeldhouwer wist Rik Van Looy van in het begin goed wat hij wilde. “Het moest eenvoudig blijven. Rik wilde ook geen receptie met champagne op het stadhuis, maar gewoon een feest op de markt met een paar vaten bier.”

“Goede samenwerking”

De kunstenaar werkte voor het ontwerp van het beeld nauw met de wielerlegende samen. “Ik ben eerst met een fotograaf langs geweest voor een fotoreeks voor de houding die het beeld zou aannemen. Het contact met Rik was zeer aangenaam, wat het beeld moest worden was van meetaf zeer duidelijk: geen heldenepos.”

Het beeld werd uitgevoerd in een polyester-bronsmengeling. “Het ziet eruit als brons en er zit ook brons in, maar het wordt koud gegoten”, legt Philip Aguirre uit. “ Het is heel sterk en duurzaam.” De officiële onthulling van het standbeeld is op 12 augustus om 11u