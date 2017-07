Een duikersschotel bestellen in restaurant Miamar, lege flessen door een vuilschuif dertien verdiepingen naar beneden laten glijden, en zijn moeder liefdevol een zanderig calippo-ijsje zien schoonvegen. Dat waren de hoogtepunten van de vakantie van de jonge Stefaan Degand.

Zand, overal zand. We zijn nog geen vijf minuten op het strand, en er zit zand in onze oren, ogen, haren en mond. Het is zo’n dag waarop Frank Deboosere op het weerbericht zegt dat er een stevig briesje ...