Mosoel bevrijd, maar wat nu met de strijd tegen IS?

Volgens het Iraakse leger is het laatste bolwerk van Islamitische Staat gevallen. Op enkele kleine gebieden in het centrum van de stad na, is Mosoel heroverd. Daarmee verliest het kalifaat de laatste grote stad die het in handen had. Dat is ontegensprekelijk goed nieuws, maar geen reden tot juichen. Wat overblijft na de strijd tegen IS is een gigantische puinhoop, niet alleen van aan flarden geschoten gebouwen en mensen, maar ook van gefrustreerde verliezers en een groep overwinnaars met elk hun eigen verwachtingen. En dan hebben we het nog niet over de honderdduizenden vluchtelingen.

Iedereen stond erbij en keek ernaar toen in het voorjaar van 2014 de milities van IS in ijltempo een deel van Irak en Syrië veroverden. De labiele regering van Irak kon niet meteen weerwerk bieden en in Syrië woedde een burgeroorlog. IS kon zijn gang gaan, zijn gruwelijke gang. Het kalifaat werd bestreden door een vreemde coalitie van Koerden uit Irak, het Iraakse leger, sjiitische milities uit Iran en bommen van de Westerse mogendheden, die ook niet allemaal op een lijn zaten. Zo blijft Poetin de Syrische dictator Assad steunen, terwijl Donald Trump zijn leger bombardeerde toen het gifgas gebruikte. Intussen zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen en zullen honderden gefrustreerde IS-strijders nu proberen terroristische aanslagen te plegen.

Het hele gebied dat op IS heroverd is, is een soort van niemandsland waarop verschillende groepen en milities hun rechten zullen doen gelden. Als Mosoel ooit opnieuw een leefbare stad moet worden waar, zoals het voor de oorlog was, mensen van verschillende origine en overtuiging kunnen samenwonen, dan is een eensgezinde aanpak nodig. Internationale organisaties zoals de VN moeten samenwerken met het leger en de regering van Irak om de stad weer op te bouwen, de veilige terugkeer van de bewoners te garanderen en gruwelijke afrekeningen tussen rivaliserende groepen te vermijden. Het is een enorme klus die we niet alleen aan Irak mogen overlaten.

De strijd in Irak en Syrië heeft bewezen dat oorlogen nooit meer geïsoleerd worden gevoerd en dat instabiliteit in een bepaald gebied zware gevolgen kan hebben voor de hele wereld. De snelle opmars van IS heeft gezorgd voor een enorme stroom vluchtelingen en wereldwijde terreur. De coalitie tegen IS was niet altijd een voorbeeld van eensgezindheid en dat heeft de toestand alleen maar erger gemaakt. Eensgezindheid is nu absoluut noodzakelijk om van Mosoel opnieuw een leefbare stad te maken, zodat de inwoners kunnen terugkeren en er een einde komt aan het lijden van de vluchtelingen. En eensgezindheid zal nodig zijn om de fanatici te bestrijden die in naam van IS gruweldaden blijven plegen. Het kalifaat is zijn terrein in het Midden-Oosten misschien kwijt, met zijn erfenis zijn we nog lang niet klaar.