Dickens aan de Schelde: “Dit stuk is een snoeiharde kritiek op wat geld met ons doet”

Na zestien jaar is Comp.Marius vanaf 11 juli weer te gast in zeilclub SRNA op Linkeroever, vlakbij de Schelde. Ditmaal met Onze wederzijdse vriend van Charles Dickens. “Het stuk is een snoeiharde kritiek op wat geld met ons doet”, zegt Waas Gramser, “maar ook een liefdesverhaal, een caleidoscoop van fascinerende personages en een spannende whodunit”.