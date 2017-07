Tour verliest favoriet: Richie Porte breekt bekken en sleutelbeen na zware val

De Ronde van Frankrijk is een grote favoriet op de overwinning kwijt. Richie Porte (BMC) is zondagnamiddag in de afdaling van de Mont du Chat zwaar ten val gekomen nadat hij in de graskant terecht was gekomen. Hij nam ook Daniel Martin mee in zijn val. De Iers van Quick-Step Floors kon terug de fiets op, Porte werd afgevoerd in een ziekenwagen. Later bleek dat hij zijn bekken en sleutelbeen gebroken heeft.

De 32-jarige Australiër, die werd beschouwd als de belangrijkste uitdager van geletruidrager Chris Froome, zal minstens vier weken out zijn, maar moet voorlopig niet onder het mes.

Porte kwam tijdens de afdaling van de Mont du Chat zwaar ten val. De BMC-kopman gleed over het asfalt en kwakte tegen een rotswand aan. Porte nam in zijn val Daniel Martin mee, maar de Ier kon zijn rit verderzetten en finishte uiteindelijk als negende.

Een toegesneld medisch team bezorgde Porte, die op de grond was blijven liggen, ter plaatse de eerste zorgen. Vervolgens werd de renner overgebracht naar het ziekenhuis van Chambéry, waar een röntgenonderzoek plaatsvond.

Eerder in de etappe waren ook ook Froomes luitenant Geraint Thomas, Manuele Mori (UAE Team Emirates) en Robert Gesink (LottoNL) ten val gekomen. Ook zij moesten opgeven.

Rigoberto Uran won de chaotische rit.

#TDF2017 Devastating images of @richie_porte coming from the road after a nasty crash. Richie will be taken to hospital for examination.