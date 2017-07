Brussel -

Minister Kris Peeters (CD&V) is niet te spreken over de reactie van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op het geweld tegen politiediensten van de afgelopen dagen. "Je moet met de jongeren in dialoog gaan", zei hij in het Nieuws op VTM. "Zeggen dat je geen excuses aanvaardt, kan niet."