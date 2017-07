Brand slaat via haag over van woning op tuinhuis van de buren

De brand sloeg al gauw over naar het tuinhuis in de straat Klaverheide. Foto: BFM

Brasschaat - Een brand in de achterbouw van een woning aan de straat Mishagen in Brasschaat breidde deze middag uit naar een tuinhuis van de buren. Het vuur kon overslaan via de haag. De schade is groot.

Het vuur ontstond wellicht éérst in de achterbouw van de woning. Een haag scheidt het perceel van de buren aan de Klaverheide. De haag ging mee in de vlammen op, zodat het voor ook al gauw het tuinhuis bereikte. Daarin stond een aantal gasflessen, die de buren op tijd buiten hadden gehaald. Brandweer Brasschaat kreeg hulp van de collega’s van Kapellen. Niemand raakte gewond, maar er was veel rookontwikkeling en ook de schade aan de woning was groot.